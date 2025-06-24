Чебесков: Россия не должна выбиваться из мировых стандартов исламских финансов

Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал «Татар-информу» в кулуарах ПМЭФ, что до конца года рабочая группа по стандартизации исламских финансов должна представить результаты своей работы экспертному совету при Правительстве РФ.

«Думаем, что стандартизация нужна. Это ключевой этап нашего развития для партнерского финансирования в Российской Федерации. Для этого мы создали специальную рабочую группу, которая должна будет определиться по какому пути мы пойдем», – сказал замминистра.

Уже работает экспертный совет по проведению эксперимента по исламскому партнерству, который возглавляет Чебесков. Рабочая группа по стандартам работает параллельно с экспертным советом.

«Важно пройти развилку, как подойти к стандартизации. Многие стандарты уже написаны», – считает замминистра.

Рабочая группа должна представить свое видение: либо нужно перевести на русский язык международные стандарты, либо видоизменить эти переводы, адаптировав под российскую экономику, либо создать что-то свое, ориентируясь на опыт других стран. Результаты этой работы должны быть подготовлены до конца года, отметил Чебесков.

«Очевидно, что мы должны использовать международный опыт. Партнерское финансирование мы развиваем не только для наших граждан и внутреннего спроса, который тоже есть, но и для международных взаимоотношений с нашими партнерами. Мы не должны выбиваться из тех стандартов, которые приняты во всем мире», – заявил заместитель министра финансов РФ.

Он добавил, что в вопросах стандартизации исламских финансов Россия ориентируется на страны Персидского залива и некоторые государства Юго-Восточной Азии.

«Поднимаем эти вопросы во время двусторонних переговоров и видим здесь потенциал для международного сотрудничества», – заключил Чебесков.

С сентября 2023 года в четырех регионах России стартовал эксперимент по партнерскому финансированию (исламскому банкингу): в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Рассчитан он был на два года. На KazanForum-2025 Чебесков сообщал, что этот срок недостаточный, чтобы провести эксперимент, поэтому в Госдуму внесли законопроект о продлении эксперимента по партнерскому финансированию на три года — до 1 сентября 2028-го.