«Че ты лаешь-то?»: судья отреагировал на претензии Радулова

Фото: пресс-служба ХК "Локомотив"

Во время матча регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо» на площадке «Арена-2000» произошел эмоциональный эпизод. Главный арбитр встречи резко обратился к ветерану «железнодорожников» Александру Радулову, который активно высказывал ему претензии по поводу одного из вбрасываний лайнцмену.

«Ну он разберётся, чё ты лаешь-то?» — сказал арбитр хоккеисту.

Несмотря на этот момент, «Локомотив» смог одержать победу в матче со счетом 3:2, упрочив свое лидерство в Западной конференции. После 38 сыгранных матчей ярославская команда возглавляет турнирную таблицу с 52 очками.