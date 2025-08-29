news_header_top
«Чье-то место занял какой-то бразилец» - министр спорта Дегтярев о лимите на легионеров

Фото: fc-zenit.ru

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в беседе с «ТАСС» рассказал, что новый лимит на легионеров был принят в связи с этим, что игровое время российских футболистов в РПЛ существенно снизилось в последние сезоны.

«Когда в 2020 году лимит резко ослаб, игровое время россиян резко уменьшилось и дальше снижалось. Сейчас уже на 40%. Чьё-то место занял какой-то бразилец», – сказал Дегтярев.

Текущий лимит на легионеров подразумевает восемь иностранцев на поле и тринадцать в заявке. С сезона РПЛ 2026/27 будет действовать новый лимит. Не более пяти легионеров на поле и не более десяти в заявке.

#фк зенит #футбол
