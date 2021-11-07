В Казани пловец Климент Колесников взял третье золото чемпионата Европы

Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде (25 метров).

Последний день принес россиянам три золота, серебро и три бронзы.

Героем чемпионата стал российский пловец Климент Колесников. Сегодня он завоевал свою третью золотую медаль на турнире, победив на дистанции 100 метров вольным стилем. Вторым стал представитель Италии, третье место занял россиянин Владислав Гринев. На дистанции 400 метров вольным стилем золотая медаль досталась Илье Бородину, вслед за ним финишировали представители Италии и Венгрии.

У женщин на дистанции 400 метров вольным стилем чемпионкой Европы стала Анастасия Кирпичникова, серебро — у Анны Егоровой, бронза — у участницы из Германии. На дистанции 50 метров брассом бронзовую медаль завоевала Ника Годун, проигравшая двум итальянкам. Наконец, в заключительном номере программы — в смешанной эстафете 4+50 метров — российская команда (Климент Колесников, Олег Костин, Арина Суркова, Мария Каменева) завоевала бронзовую медаль, уступив итальянцам и голландцам.