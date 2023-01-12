news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
12 января 2023  08:17

CCTV: Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти

news_top_970_100

Экономика Германии пострадала от запрета на импорт нефти из России. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что ФРГ не может восполнить свои запасы доставкой черного золота даже из других стран, в частности, из Казахстана. Для транзита из этой республики требуется российский нефтепровод «Дружба». В результате Берлину приходится вести переговоры с Москвой по доставке нефти.

Малоэффективные меры властей по борьбе с дефицитом сырой нефти спровоцировали критику не только со стороны граждан Германии, но и среди представителей немецкого правительства. 

«Будущие перспективы вызывают большое беспокойство», – говорится на сайте китайского телеканала CCTV.

С 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Ограничения касаются перевозок по морю, то есть на «Дружбу» не распространяются.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное