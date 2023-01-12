CCTV: Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти
Экономика Германии пострадала от запрета на импорт нефти из России. Об этом передает РИА Новости.
Отмечается, что ФРГ не может восполнить свои запасы доставкой черного золота даже из других стран, в частности, из Казахстана. Для транзита из этой республики требуется российский нефтепровод «Дружба». В результате Берлину приходится вести переговоры с Москвой по доставке нефти.
Малоэффективные меры властей по борьбе с дефицитом сырой нефти спровоцировали критику не только со стороны граждан Германии, но и среди представителей немецкого правительства.
«Будущие перспективы вызывают большое беспокойство», – говорится на сайте китайского телеканала CCTV.
С 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Ограничения касаются перевозок по морю, то есть на «Дружбу» не распространяются.