ЦБТ: случаев мошенничества при оплате по биометрии не зафиксировано

В России не зафиксировано ни одного случая неправомерного доступа к платежным сервисам с использованием биометрии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы.

В организации подчеркнули, что биометрическая идентификация сегодня остается одним из наиболее безопасных способов проведения финансовых операций. По данным МВД, случаев мошеннических платежей с использованием биометрических данных в стране не регистрировалось.

«Банковские сервисы надежно защищены от любых попыток подмены личности, используют новейшую криптографию, а сама биометрия хранится не на устройстве пользователя, а в государственной системе, соответствующей самым строгим требованиям регуляторов», – отметили в ЦБТ.

Кроме того, стало известно, что использование FaceID на смартфонах также не представляет угрозы. Биометрические данные в этом случае хранятся локально – на самом устройстве – и применяются, например, для разблокировки экрана или авторизации в приложениях.

В пресс-службе отметили, что большинство современных гаджетов «надежно защищены от использования фото, видео или дипфейков для несанкционированного доступа к устройству».