ЦБ с начала 2024 года выявил больше 1,7 тыс. субъектов нелегальной деятельности

Центробанк РФ за первые 3 месяца 2024-го выявил 1 787 субъектов нелегальной деятельности. Это на 54% больше, чем за тот же период 2023 года.

Причем относительно 4 квартала предыдущего года рост количества всех выявленных субъектов нелегальной деятельности составил не более 15%. Для сравнения: относительно конца 2023-го число нелегальных кредиторов выросло на 34%, а профучастников рынка ценных бумаг – на 37%, пишет ТАСС. Не изменилось за последние полгода только число финансовых пирамид.

По данным регулятора, из выявленных 1 787 субъектов 728 – это финансовые пирамиды (интернет-проекты, ООО, ИП). Еще 746 субъектов были с признаками нелегальных кредиторов, а 298 - нелегальными профучастниками рынка ценных бумаг (акций).

Основная причина роста количества нелегальных субъектов, по мнению ЦБ – рост предложений в онлайн-сегменте.

В Центробанке добавили, что всю информацию о выявленных «нелегалах» на финансовом рынке передали в МВД, ФАС, Генпрокуратуру и правоохранителям в регионах. Далее сотрудники должны принять соответствующие меры, включая блокировку сайтов, страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах, заключил регулятор.