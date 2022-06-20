ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Переход к политике таргетирования курса рубля приведет к неприемлемым последствиям для экономики России. Такое мнение высказал заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.

«Надо понимать, что любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно в случае их реализации приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики. Что происходит, когда мы таргетируем обменный курс? <…> мы, по сути дела, отказываемся от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу страны, к валюте которой мы наш курс привязываем»‎, — заметил представитель ЦБ.

По словам Заботкина, Россия уже использовала такой подход в 2000-х и первой половине 2010-х годов, но сейчас он несет определенные риски, связанные прежде всего с ростом инфляции.

«<…> если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику и привязывать ее параметры к тому, чтобы рубль имел фиксированный или мало колеблющийся номинальный курс по отношению к валютам, где инфляция 8–10%, то и у нас инфляция будет такой же. Это тот вариант, который для нас неприемлем», — пояснил он.

Согласно данным Росстата, в мае инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,1% по сравнению с 17,83% в апреле. В США за май цены выросли на 6% год к году, а в еврозоне — на рекордные 8,1%, отмечает РБК.