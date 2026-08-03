ЦБ выпустит три серебряные монеты серии «Красная книга» с редкими животными

Банк России 4 августа выпустит в обращение три новые памятные серебряные монеты серии «Красная книга» номиналом 2 рубля. Они посвящены редким представителям флоры и фауны, находящимся под государственной защитой, сообщает пресс-служба регулятора.

В новую серию вошли монеты с изображениями кавказской лесной кошки, очковой гаги и ушастой круглоголовки. Серия «Красная книга» выпускается Банком России с 1992 года, сейчас в ней насчитывается 82 монеты.

Все новые монеты выполнены в форме круга диаметром 33 миллиметра. На лицевой стороне каждой из них размещены рельефное изображение герба России, надписи «Российская Федерация» и «Банк России», номинал «2 рубля» и год выпуска – 2026.

Оборотная сторона монеты «Кавказская лесная кошка» содержит цветное рельефное изображение животного, стоящего на камнях на фоне листвы, выполненной с помощью лазерного матирования. Название вида нанесено в нижней левой части по окружности.

На монете «Очковая гага» изображен самец этой птицы на фоне водной поверхности, выполненной в технике лазерного матирования. Надпись с названием вида расположена в верхней левой части монеты.

Монета «Ушастая круглоголовка» украшена изображением ящерицы на фоне песка, также выполненного с применением лазерного матирования. Название вида указано в верхней правой части по окружности.

Тираж каждой монеты составит 5 тысяч экземпляров. В Банке России уточнили, что памятные монеты являются законным средством наличного платежа в России и должны приниматься по номиналу при всех видах расчетов без ограничений.