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ЦБ выпустил 50-рублевую драгоценную монету к столетию золотого червонца
Банк России выпускает в обращение драгоценную памятную монету «100-летие золотого червонца». Номинал монеты, сделанной из драгоценного металла, составит 50 рублей, вес – 7,78 грамма. Всего планируется выпустить тысячу таких монет, сообщает пресс-служба регулятора.
Монету сделали из золота 999 пробы, с обеих сторон она имеет выступающий кант. На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На оборотной — в центре расположен крестьянин-сеятель за работой, на заднем плане слева — лучи восходящего солнца, справа — дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг.
Советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе. По виду и параметрам они повторяли царские 10 рублей.
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