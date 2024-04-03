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ЦБ выпустил памятную монету номиналом 25 рублей
Центробанк России сообщил в выпуске памятной серебряной монеты «Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь, Тверская область».
Как сообщили в пресс-службе регулятора, это вторая монета из серии «Памятники архитектуры России», которую выпустили в 2024 году. Номинал денежки — 25 рублей.
Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь является одним из самых древних русских православных монастырей. Он основан преподобным Ефремом около 1038 года, в княжение великого князя Киевского Ярослава I Владимировича. Название обители связано с именами русских князей Бориса и Глеба, в честь которых был заложен в тех местах первый храм.
Приобрести монету можно в АО «Гознак» и банках, с которыми ЦБ заключил соглашение о распространении.
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