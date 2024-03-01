ЦБ вводит допнадбавки к коэффициентам риска по ипотеке

ЦБ с 1 марта 2024 года вводит дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке.

Согласно решению СД, цель такого решения — снизить риски закредитованности граждан. В планах регулятора ограничить рост ипотеки, исключив из нее граждан с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Как пишут на сайте центральной кредитной организации, введенные надбавки заставят банки смотреть официальную информацию о доходах заемщика.

Надбавки затронут как «первичку», так и «вторичку». В новостройках размер коэффициента будет зависеть от первоначального взноса. Если он в диапазоне 10-15%, коэффициент будет равен 3 при условии, что у заемщика нет других кредитов. Для заемщиков, чей ПДН превышает 80%, коэффициент риска повысился с 6 до 9.

Если «первоначалка» равна 15–20%, то коэффициент риска составит 1,5. Но если долговая нагрузка больше 80%, то коэффициент поднимут до 8. Применят коэффициент и к людям с первым взносом 20–30%. Он будет равен 1. Для лиц с ПДН более 80% он повысился с 3 до 7.

Если кредит берут на «вторичку», то размер коэффициента зависит от соотношения размера основного долга по ипотечному кредиту и справедливой стоимости предмета залога (LTV). При LTV от 0 до 70 повышение коэффициента коснулось только лиц с ПДН более 80%. Если LTV составляет от 0 до 50, то значение коэффициента равно 2. По кредитам с LTV от 50 до 70 коэффициент будет равняться 3.

В сегменте кредитов с LTV 70–80 ввели коэффициент 0,25, причем он будет применяться даже к заемщикам без кредитной нагрузки. С ПДН выше 80% коэффициент составит 3,5. По жилищным займам с LTV 80–85 для лиц без долговой нагрузки ввели коэффициент 0,75, а для лиц с ПДН выше 80% — 4.

Нововведения затронули и кредиты с LTV 85–90. Для заемщиков без ПДН добавили коэффициент 1,5, а для лиц с ПДН более 80% повысили с 3 до 5.

Для займов с LTV выше 90 нововведения затронули только заемщиков с долговой нагрузкой от 80%. Для них коэффициент увеличили с 4 до 7.

«В ипотечном кредитовании наблюдается существенное ухудшение стандартов кредитования на фоне быстрого роста кредитования. За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в III квартале 2023 года. Кредиты для приобретения жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом (ПВ) достигли 50% от всех ипотечных выдач», — комментируют свое решение в ЦБ.

При этом льготные программы спровоцировали рост цен на новостройки (разница на рынках составила уже 42%).

«Чтобы предотвратить такие практики, ограничить рост ипотеки за счет вовлечения уже высокозакредитованных граждан, а также стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заемщика для оценки ПДН, Банк России дополнительно повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН», — комментирует регулятор.