ЦБ введет новую меру, чтобы побороть перегрев в кредитовании

С 1 июля 2025-го в России для банков будет действовать национальная антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала. Ее размер - 0,25% от активов банка, взвешенных по риску, сообщил Банк России.

Регулятор пояснил, что данную надбавку формируют в период ускоренного роста кредитования и распустят в случае кризиса. Использование антициклической надбавки направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

«В настоящее время большинство банков соблюдает нормативы достаточности капитала с запасом, поэтому установление надбавки окажет незначительное влияние на кредитование экономики, но при этом повысит устойчивость банков на случай стресса», — говорится в сообщении ЦБ.

При этом в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки планируют увеличить до 1% от активов, взвешенных по риску. График достижения данного уровня надбавки рассмотрят в 2025-м с учетом фазы кредитного цикла и того, насколько быстро банки будут восстанавливать надбавки к нормативам достаточности капитала.

Напомним, Банк России планировал рассмотреть вопрос об установлении положительного значения антициклической надбавки в I квартале 2022 года, но в связи с введением ограничительных мер против России данный вопрос на время отложили. В докладе от сентября 2022-го ЦБ отмечал, что будет использовать антициклическую надбавку для накопления буферов капитала в случае высоких темпов роста одновременно во многих сегментах кредитования.