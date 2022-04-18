ЦБ вернул банкам возможность продавать валюту

Центробанк вернул кредитным организациям возможность продавать наличную валюту, передает РИА Новости. Эта функция действует с 18 апреля.

С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Ранее в ЦБ смягчили условия покупки иностранной валюты у брокеров: 12%-ная комиссия отменена.

Ограничить покупку валюты регулятор решил из-за высокой волатильности рубля.