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Экономика
18 апреля 2022  07:41

ЦБ вернул банкам возможность продавать валюту

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Центробанк вернул кредитным организациям возможность продавать  наличную валюту, передает РИА Новости. Эта функция действует с 18 апреля.

С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Ранее в ЦБ смягчили условия покупки иностранной валюты у брокеров: 12%-ная комиссия отменена.

Ограничить покупку валюты регулятор решил из-за высокой волатильности рубля. 

#валюта #центробанк
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