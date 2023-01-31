ЦБ: в январе население беспокоил рост цен на ЖКУ, лекарства и электронику

Инфляционные ожидания населения России в январе снизились, оставаясь в диапазоне повышенных значений апреля – декабря 2022 года. Об этом сообщает Банк России со ссылкой на опросы компании «инФОМ».

По данным ежемесячного бюллетеня ЦБ, медианная оценка инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев составила 11,6% (минус 0,5 п.п. к декабрю; среднее в 2017-2019 годах составляло 9,6%).

Наблюдаемая населением годовая инфляция в январе тоже продолжила уменьшаться, снизившись к уровню мая – июня 2021 года, или до 14,9% (минус 1,4 п.п. к декабрю 2022 года).

При этом в январе, сообщает Банк России, продолжился сильный рост обеспокоенности респондентов из-за удорожания жилищно-коммунальных услуг (в свете индексации тарифов 1 декабря), а также цен на лекарства (+7 п.п.), плодоовощи (+6 п.п.), электронику (+5 п.п.) и стройматериалы (+5 п.п.). В то же время индекс потребительских настроений (ИПН) в январе составил 101,4 пункта (+6,5 пункта к декабрю), превысив локальные максимумы июля – сентября 2022 года и достигнув максимального значения с мая 2018-го.

Впрочем, в Банке России заявили, что «однако отчасти январское повышение может объясняться влиянием сезонности». Тем более что хотя оценки перспектив личного материального положения на год вперед, а также изменения экономических условий в стране на год и пять лет вперед, в январе повысились, продолжила увеличиваться и склонность респондентов к сбережению.