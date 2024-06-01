ЦБ: В Татарстане все школы присоединились к урокам финграмотности

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В Татарстане все школы без исключения подключились к весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности, сообщает Центральный банк России.

Уточняется, что такой же показатель по числу подключенных к урокам школ показали Чувашия, Севастополь, Приморский край, Рязанская и Мурманская области.

В общей сложности весеннюю сессию онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности посмотрели 3,2 млн раз. Со всей страны присоединились около 51% школ. Кроме того, уроки посмотрели две трети техникумов и колледжей страны.

Всего же за 2023/24 учебный год онлайн-уроки по финграмотности набрали 6 млн просмотров.

«Самый популярный модуль — "Личные финансы". Уроки этого модуля набрали больше 1 млн просмотров. Из них школьники узнали о принципах финансового планирования и управления деньгами, инфляции, научились распознавать распространенные мошеннические схемы и освоили способы защиты от аферистов. В топ интересных тем также вошли предпринимательство, финансовые продукты, страхование и кибербезопасность», — говорится в сообщении регулятора.

Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. Следующая сессия начнется в сентябре.