ЦБ: В Татарстане впервые с 2019 года ускорился рост цен на услуги автошкол

В сентябре в Татарстане впервые с конца 2019 года наблюдалось ускорение роста цен на услуги обучения вождению автомобиля, говорится в информационно-аналитическом материале Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

Рост вызван увеличением цен на легковые автомобили и их обслуживание, в связи с чем повысились затраты автошкол.

«Спрос на легковые автомобили все еще превышает объем предложения. Это связано преимущественно с нехваткой электронных компонентов и задержками в поставках, комплектующих автопроизводителям. Кроме этого, увеличение мировых цен на сырье и материалы для производства шин привело к росту себестоимости автопокрышек. В результате в республике ускорился годовой рост цен на легковые автомобили и шины для них», – говорится в материале.

Цены на легковые автомобили в сентябре выросли на 12,6% по сравнению с сентябрем 2020 года.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Татарстане в сентябре 2021 года ускорилась до 7,7% после 7,10% в августе. Цены на продовольственные товары выросли на 9,2% год к году (в августе рост был на 7,6%). Непродовольственная инфляция составила 8,9% и немного снизилась по сравнению с августом, когда достигала 9,2%. Инфляция в сфере услуг ускорилась с 3,4% в августе до 4% в сентябре.