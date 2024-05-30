ЦБ: В Татарстане в 2024-м ожидается рост активности туристов благодаря БРИКС

В 2024-м ожидается рост туристической активности в Татарстане. Турпоток вырастет в том числе благодаря проведению саммита БРИКС. Об этом говорится в отчете Центрального банка России «О региональной экономике». В документе подчеркивается, что в целом путешествия с деловой целью вносят значительный вклад в развитие внутреннего туризма.

Отмечается, что рост внутреннего туризма также способствует развитию водного пассажирского транспорта. В частности, в Поволжье активно расширяется речное сообщение. Например, в мае этого года в Татарстане появились регулярные пассажирские перевозки на судах «Метеор» в центры соседних регионов. В дальнейшем перевозки по воде будут развиваться в Волго-Вятке за счет участия ряда регионов в проекте «Речные магистрали», направленном на создание скоростного пассажирского сообщения на Волге.

Также набирает популярность и самостоятельный туризм и путешествия в рамках выходного дня. Как следствие, повышается значимость поездок на авто. В Татарстане эта тенденция тоже может сказаться положительно, считают в ЦБ. Там напомнили, что в декабре 2023 года была запущена часть трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани: это позволило сократить время в пути с 12 часов до 6,5 часа.

По прогнозу Минэкономразвития России, общий турпоток в 2024-м должен вырасти на 8,6% г/г, до 84 млн человек. В частности, по оперативным данным профильных органов исполнительной власти, в Южном макрорегионе в этом году ожидается рост внутреннего турпотока на уровне 6% г/г. В основном это произойдет благодаря увеличения туристических поездок в Крым, Краснодарский и Ставропольский края. По состоянию на середину мая средний уровень бронирования средств размещения на июль – август 2024 г. в этом макрорегионе находится вблизи 60%, что на 5 п.п. выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«В 2024 году можно ожидать сохранения повышенного спроса на услуги внутреннего туризма и дальнейшего постепенного восстановления турпоездок за рубеж. Спрос на поездки внутри страны будет стимулировать дальнейшее развитие туристической отрасли и пассажирских перевозок по всей России. При этом высокий спрос при ограниченных возможностях инфраструктуры, наряду с дефицитом на рынке труда, продолжает оказывать проинфляционное влияние на цены услуг в сферах туризма и пассажирского транспорта», - заключил регулятор.