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ЦБ: В Татарстане с 2018 года через монетную площадку прошло 767 тонн монет
В Татарстане с 2018 года через монетную площадку Банка России прошло 753,2 млн рублей. Это 127,8 тыс. мешков с монетами общей массой 767 тонн. Об этом заявил управляющий Отделением – Нацбанком по РТ Волго-Вятского ГУ ЦБ Марат Шарифуллин.
«В Татарстане монетная площадка Банка России работает с 2018 года. С начала ее работы через татарстанскую площадку прошло 127,8 тыс. мешков с монетами на общую сумму 753,2 млн рублей и общей массой 767 тонн. Это позволило Банку России снизить издержки на поддержание оборота монет, затраты на их чеканку, перевозку и обработку, а также повысить уровень обеспеченности потребителей монетами», – цитирует спикера пресс-служба Центробанка.
Он также отметил, что конкретно за 2023-й монетная площадка ЦБ в Татарстане реализовала 26,9 тыс. мешков с монетами общей массой 162 тонны. В денежном выражении оборотная сумма составила 168,3 млн рублей.
Напомним, монетная площадка – это сервис, который аккумулирует заявки от банков, имеющих излишки монет или испытывающих потребность в них. Собранные заявки отправляют всем участникам информационного обмена. После чего банки напрямую, минуя учреждения Банка России, передают друг другу необходимые объемы монет.
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