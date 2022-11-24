ЦБ: В ноябре выросла обеспокоенность россиян ростом цен на яйца, фрукты и овощи

Инфляционные ожидания населения на год вперед, по данным опроса ООО «инФОМ», в ноябре 2022 года снизились, оставаясь повышенными в диапазоне значений апреля — октября этого года. Медианная оценка инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев составила 12,2% (-0,6 процентных пункта к октябрю; среднее в 2017–2019 годах значение составляло 9,6%). Об этом говорится в свежем бюллетене Банка России.

«В ноябре обеспокоенность респондентов ростом цен на большинство часто покупаемых товаров продолжила уменьшаться. Почти по всем товарам, входящим в опросную анкету, оценки оставались вблизи годовых минимумов. Несколько выросла обеспокоенность респондентов ростом цен на яйца (ускорение удорожания яиц в октябре фиксировалось Росстатом), а также на фрукты и овощи, что традиционно для конца года», — отметили аналитики ЦБ.

В итоге индекс потребительских настроений (ИПН) в ноябре составил 94,6 пункта — это выше октябрьского значения (на 1,9 пункта), но заметно ниже, чем было в сентябре. Входящий в ИПН индекс ожиданий, характеризующий в числе прочего перспективы личного материального положения на год вперед, увеличился до 104,4 пункта (+3,4 к октябрю).

И хотя также входящий в ИПН индекс текущего состояния (включает оценки фактического изменения личного материального положения за год и оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок) третий месяц подряд остается почти без изменений, «в ноябре после завершения частичной мобилизации немного возросла склонность респондентов к потреблению».

Доля опрошенных, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, увеличилась до 27,9% (+2,3 процентных пункта к октябрю, пока это ниже уровней прошлого года). А доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в наличной форме, снизилась до 35,1% (-2,8 процентных пункта к октябрю).

На этом фоне краткосрочные ценовые ожидания предприятий из-за улучшения оценок текущего и будущего спроса также продолжают повышаться, причем в большинстве отраслей. В торговле на это повлияло улучшение оценок будущих продаж: средний темп прироста цен, прогнозируемый розничными предприятиями, например, повысился до 8,2% в годовом выражении (в ноябре 2021 года — 7,5%). Впрочем, в торговле автотранспортом, где сокращение продаж в предыдущие месяцы было наиболее сильным, ценовые ожидания продолжили снижаться, приблизившись к значениям начала 2020 года.

Рост ценовых ожиданий в промышленности произошел в основном за счет сектора теплоэнергетики и водоснабжения (что связано с планируемой в декабре индексацией тарифов). А в сфере транспортировки и хранения на повышение ценовых ожиданий влияли улучшение оценок относительно спроса и объема услуг в будущем и предстоящая индексация тарифов на железнодорожные грузоперевозки. Только сельхозпроизводители отмечают ускорение роста затрат и по-прежнему имеют сдержанные ожидания динамики спроса на продукцию в ближайшие три месяца.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в текущем году составит 12–13%, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5–7% в следующем и вернется к 4% в 2024 году.