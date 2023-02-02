ЦБ: Параллельный импорт пока не позволил восстановить ассортимент товаров в Поволжье

В декабре 2022 года и начале января 2023 года в Приволжском регионе наблюдался умеренный рост экономической активности, сообщило Волго-Вятское ГУ Банка России в бюллетене «Региональная экономика». По данным регулятора, в потребительском сегменте позитивная динамика отмечалась, например, в сфере услуг (заметно вырос спрос на внутренний туризм), но в целом активность была неоднородной по регионам и товарам.

Например, региональные дилеры сообщали «о некотором росте продаж новых отечественных автомобилей», а отдельные автосалоны отмечали активизацию спроса на вторичном рынке. При этом из-за высоких цен слабым спросом пользовались автомобили ушедших марок, завезенные с помощью параллельного импорта.

Спрос на электронику и бытовую технику во многих регионах Поволжья ожидаемо вырос к новогодним праздникам, но, впрочем, все равно оказался ниже уровней прошлого года. «Продавцы отмечали, что параллельный импорт пока не позволил восстановить прежний ассортимент, а покупатели искали знакомые бренды и раскупали их остатки», –говорится также в комментарии.

Посещаемость торговых центров и спрос на новогодние подарки в декабре и январе во многих регионах были ниже, чем в эти же месяцы прошлого года. И хотя в отдельных торговых центрах трафик оказался выше прошлогоднего, «это не привело к росту выручки непродовольственного ретейла: клиенты приходили в продуктовые магазины, а также в зону фудкортов и развлечений». А вот рестораны в декабре и новогодние праздники оказались загружены во многих регионах. Отмечался также рост спроса на услуги по ремонту автомобилей, техники и одежды. Увеличилась и посещаемость кинотеатров. Вероятно, за это стоит поблагодарить «Чебурашку», но об этом факторе в Банке России не упомянули.

Годовая инфляция в декабре ускорилась – впрочем, это случилось из-за разового фактора (индексации тарифов на коммунальные услуги); без него месячные темпы роста цен с исключением сезонности даже снизились. По данным Волго-Вятского ГУ ЦБ, в регионах Поволжья «коррекция цен продолжилась по ряду непродовольственных товаров: электроника и техника, стройматериалы и мебель».

Снизились цены на услуги зарубежного туризма, а также некоторые продукты питания. А вот медикаменты в декабре подорожали, что было вызвано, с одной стороны, возросшим спросом из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, с другой – логистическими проблемами поставщиков и производителей лекарств. Ценовые ожидания ретейлеров в декабре-январе существенно не менялись, оставаясь ниже уровня октября-ноября.