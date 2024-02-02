ЦБ: В 2023 году объем наличных денег у россиян увеличился на несколько трлн рублей

В России объем «налички» в обращении в 2023 году составил более 18 трлн рублей. Относительно 2022-го эта сумма выросла на 2 трлн рублей, следует из сообщения Центрального банка РФ. При этом пик спроса на наличные деньги фиксировали с января по сентябрь ушедшего года.

Отмечается, что уже в сентябре россияне начали возвращать наличные в банк. Причиной этому стали высокие ставки по вкладам. Также регулятор зафиксировал всплеск спроса на наличные в декабре, перед новогодними праздниками.

В материале ЦБ уточнили, что в общем объеме наличных выросли доли банкнот номиналом 5 и 10 рублей — до 3% и 7% соответственно. Это произошло из-за того, что Центробанк возобновил их печать.