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Экономика 28 июня 2024 19:24

ЦБ ужесточит выдачу необеспеченных потребкредитов с 1 сентября

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С 1 сентября в России повысятся набавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам. Решение сегодня было принято советом директоров, сообщает пресс-служба регулятора.

«Мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков», — уточнили в Банке России.

Отмечается, что усложнить выдачу таких кредитов решено из-за резкого роста задолженности по ним. К примеру, в годовом выражении к 1 июня показатель вырос на 18,1%. Это почти на 4% превысило скорость роста доходов населения, что, соответственно, говорит о росте долговой нагрузки на граждан.

Необеспеченные кредиты выдаются без залога и поручительства. Как правило, они выдаются под более высокие проценты.

#кредиты #банк россии
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