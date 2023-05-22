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ЦБ ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой
Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Действовать они начнут с третьего квартала этого года, говорится в сообщении регулятора.
В частности, Центробанк сократил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам. Свое решение регулятор объяснил стремлением сократить рост закредитованности граждан. Для этого применяется механизм дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов).
Введенные ранее количественные ограничения на выдачу кредитов с начала 2023 года не привели к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов, отмечается в сообщении ЦБ. Так, рост задолженности в первом квартале составил 2,5%, в апреле – 1,2%.
Ожидается, что новые лимиты должны снизить долю кредитов заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80%.
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