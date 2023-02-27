«Ъ»: ЦБ уволит тысячу сотрудников в головном офисе и регионах до мая

Для оптимизации расходов Центробанк планирует до мая провести сокращение штата на 1 тыс. сотрудников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к ЦБ источники. По их данным, «разнарядки по сокращениям переданы также и в региональные подразделения».

Источники предполагают, что волна сокращений предстоящей весной – это только первый шаг в оптимизации расходов, второй этап пройдет осенью. Эксперты называют штат регулятора избыточным, называя такие сокращения оправданными. Так, отмечается, что значимость региональных подразделений значительно снизила цифровизация.

Помимо массовых сокращений, регулятор предпринимает и другие способы сократить расходы – в частности, уже отменена матпомощь, которая раньше выплачивалась сотрудникам к отпуску и составляла два месячных оклада. В самом ЦБ отмечают, что постоянно занимаются повышением своей эффективности и этот год не станет исключением. Численностью штата позволяет управлять внедрение новых бизнес-процессов и их постоянная актуализация, подчеркивает регулятор.

Центробанк действительно уже снижал численность сотрудников и в предыдущие годы, но столь масштабного сокращения не было давно, пишет издание. Так, за весь 2021 год снижение численности персонала ЦБ составило всего 300 человек.