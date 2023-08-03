ЦБ установил тарифы для операций с цифровыми рублями и показал его логотип

Фото: телеграм-канал Банка России

Центробанк установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Они вступят в силу с 1 января 2025 года, говорится в телеграм-канале регулятора.

Открыть один счет на платформе Банка России сможет любой гражданин или компания. Пилотный проект по запуску цифрового рубля стартует в августе, а его введение в широкий оборот запланировано с 2025 года. При этом пользоваться цифровым рублем или нет, каждый решит для себя самостоятельно.

Как объяснили в ЦБ, платежи и переводы для физлиц будут бесплатными, а на оплату товаров и услуг для бизнеса введут тариф в 0,3% от суммы платежа. Верхней планкой здесь станет сумма в 1,5 тыс. рублей.

Отдельный тариф также предусмотрен для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, — 0,2%, но не более 10 рублей.

Для юрлиц комиссия за переводы составит 15 рублей/операция.

До того как документ вступит в силу, будет установлен льготный период. Во время него все операции пользователей платформы ЦБ будут бесплатными.

«Кроме того, у цифрового рубля появился логотип. Он будет интегрирован в мобильные приложения банков, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровым рублями. С помощью логотипа можно будет легко найти свой цифровой кошелек в приложении банка», — говорится в сообщении.