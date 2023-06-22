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ЦБ Турции почти в два раза поднял ключевую ставку
Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5% до 15%, сообщает ТАСС. Мера принята ради борьбы с кризисными явлениями в экономике и укрепления кредитно-денежной политики.
Как уточнили в регуляторе, повышение коснется недельного репо — краткосрочного заема средств под залог ценных бумаг.
«Комитет принял решение увеличить ставку аукциона недельного репо с 8,5 до 15%. Совет директоров ЦБ решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться дефляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать волатильность цен», — отмечается в документе.
В издании уточнили, что ставка поднимается впервые с марта 2021 года.
В ЦБ же добавили, что ставка будет устанавливаться на таком уровне, который позволит «создать денежно-кредитные и финансовые условия, которые обеспечат базовую тенденцию инфляции к снижению и достижению целевого уровня 5% в среднесрочной перспективе». При этом кредитно-денежная политика в стране продолжит ужесточаться.
«Эффективность денежно-кредитной политики повысится с началом процесса ее ужесточения», — уверены в регуляторе.
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