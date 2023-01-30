ЦБ: Ценовые ожидания компаний в январе снизились после четырех месяцев повышения

Индикатор бизнес-климата (ИБК), который ежемесячно рассчитывает Банк России на основании опросов около 14 тыс. предприятий, в январе 2023 года сохранился на уровне декабря прошедшего года и составил 2,4 пункта.

Хотя ИБК остается положительным третий месяц подряд, отмечают в ЦБ, оценки текущего бизнес-климата «несколько снизились» после их улучшения в ноябре – декабре 2022 года. И «текущие условия ведения бизнеса предприятия в целом оценили более негативно, чем месяцем ранее». Такие оценки в большей степени были характерны для добывающих компаний, «что стало следствием усиления санкционных ограничений», а также для торговцев автотранспортными средствами. «Отрасль по-прежнему испытывает проблемы из-за сужения ассортимента и снижения объемов поставок автомобилей, а на фоне сохранения повышенного уровня цен отмечается существенное сжатие спроса», – объяснили в Банке России.

Наряду с этим краткосрочные ожидания компаний в большинстве видов экономической деятельности в январе были более позитивны, чем в декабре. Более оптимистичны предприятия в сельском хозяйстве, а также в обрабатывающих производствах (в большей степени среди производителей инвестиционных товаров), что в Банке России связали, «в том числе с развитием программ импортозамещения и увеличением заказов на внутреннем рынке». В отношении динамики производства позитивные ожидания – в строительстве, «где в условиях продления действия госпрограммы льготной ипотеки на новостройки ожидается восстановление спроса на первичном рынке».

А вот текущие оценки компаний по спросу были более негативны, чем в декабре. Наиболее заметно ситуация ухудшилась в добыче полезных ископаемых «из-за дальнейшего сужения рынков сбыта под влиянием усиления санкций». Но самым негативным остается баланс оценок предприятий розничной торговли, «что связано с сохранением сдержанной потребительской активности в условиях общей экономической неопределенности». В то же время в ближайшие три месяца предприятия большинства отраслей ожидают расширения спроса: особенно строительные компании, производители инвестиционных и промежуточных товаров, «при снижении позитива в оценках производителей продукции, ориентированной на потребительский спрос».

При этом в январе наблюдалось как ускорение роста издержек предприятий, так и повышение отпускных цен, что компании связали с повышением тарифов на коммунальные услуги, ростом цен на комплектующие и материалы, в том числе горюче-смазочные, а также с индексацией заработной платы. Но при принятии решений относительно цен в ближайшие три месяца компании будут в большей мере ориентироваться на текущий спрос на продукцию. А в отраслях с наиболее сдержанными оценками текущего спроса (строительстве, торговле оптовой и розничной) «отдельные предприятия занимают выжидательную позицию и стараются сдерживать рост цен, несмотря на продолжающееся увеличение издержек».

«В то же время на динамику краткосрочных ценовых ожиданий по-прежнему оказывает влияние неопределенность экономической ситуации в целом, а также изменение валютного курса и закупочных цен», – резюмируют в Банке России.