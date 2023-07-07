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ЦБ: Средний срок ипотеки на жилье в новостройках вырос на десять лет
С 2016 года в России средний срок ипотеки на жилье в новостройках вырос с 16 до 26 лет. Об этом на площадке Финансового конгресса ЦБ рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, передает ТАСС.
«На десять лет у нас увеличился срок. Мы понимаем, что за счет этого повысилась доступность, платеж уменьшился», — сообщила она.
Представительница регулятора также показала презентацию, из которой следует, что срок ипотечного кредита на строящееся жилье в этом году достиг в среднем 25,6 года, тогда как в 2016 году он составлял 15,7 года. Его средний размер в мае составил 4,8 млн рублей, а средняя ставка — 6,1%.
В докладе отмечалось также, что доля выдач ипотечных кредитов на жилье, находящееся в процессе строительства, заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% в I квартале 2023 года достигла 37%.
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