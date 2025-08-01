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Экономика 1 августа 2025 18:07

ЦБ снял валютные ограничения для инвесторов из недружественных стран

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Ограничения на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для инвесторов из недружественных стран, будут сняты при условии, что они будут осуществлять вложения в российские финансовые активы по новым правилам. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЦБ пояснили, что изменения касаются тех иностранных инвесторов, которые направят в Россию «новые деньги» – средства, не связанные с ранее замороженными активами. Для таких участников финансового рынка теперь допускается свободная покупка валюты на российском рынке.

Также уточняется, что иностранным резидентам, имеющим счета типа «С», предоставляется возможность инвестировать через специально открытые счета типа «Ин», при условии использования новых поступлений. Однако для активов, находящихся на счетах «С», сохраняется прежний ограничительный режим: они не могут быть использованы для инвестиционных операций.

#центробанк #ограничения #валюта
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