ЦБ снял мультсериал про хомяка, бобра и белок

В Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу для распространения финансовой грамотности среди подростков и молодежи сняли анимационный мини-сериал «Изи деньги» с участием персонажей-животных. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на тизер проекта.

В тизере протагонист, хомяк Хома, становится обладателем легких денег, ведет себя беспечно, оказывается в долгах и сталкивается с повышенными процентами по кредиту. Ему приходится познакомиться с белками-коллекторами и узнать, что такое ломбард.

Герою также обещают сверхдоходы с «высокими процентами» – впрочем, создатели мультсериала сразу указывают, что таким образом действуют мошенники.

Хомяку противопоставлен девтерагонист – бобер Боба. Этот персонаж действует обдуманно, а не импульсивно, читает документы, которые подписывает, и анализирует предлагаемые условия.

В пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО пояснили, что просветительский проект для подростков и молодежи призван на реальных примерах показать, как отличить выгодные финансовые возможности от мошеннических действий.

«<…> легкомысленный Хома действует на эмоциях и теряет сбережения, а внимательный Боба сохраняет и приумножает, потому что следует простым правилам финансовой безопасности», – уточнили в управлении.

Шесть серий должны выйти с конца зимы до середины весны: «Киберфренд» – 12 февраля, «Мелкий шрифт» – 24 февраля, «Натапал в минус» – 10 марта, «Ставка не зашла» – 19 марта, «В инете посоветовали» – 30 марта, а «Не ломбард» – 9 апреля.