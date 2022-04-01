ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

Банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж. Теперь физлица смогут перевести за границу не более 10 тыс. долларов за месяц. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Сообщается, что данный порог установлен на ближайшие полгода. «В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов или в эквиваленте в другой валюте», — объяснили в пресс-службе регулятора.

Однако если перевод совершается через специальные компании и без открытия счета, то максимальная планка составит 5 тыс. долларов или в эквиваленте в другой валюте.

Расчет сумм переводов происходит согласно официальному курсу валют к рублю, который установлен ЦБ на момент перевода.