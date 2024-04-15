ЦБ: С учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4,5% в 2024-м

Чтобы снизить уровень инфляции в России, ЦБ должен придерживаться жестких денежно-кредитных условий долгое время. Как говорится в сообщении регулятора, такая политика ограничит избыточное расширение спроса внутри страны и его проинфляционные последствия.

Для поддержания стабильности цен денежно-кредитная политика Центробанка будет направлена на дальнейшее снижение устойчивого ценового давления. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет держаться около 4% в последующие годы, прогнозирует регулятор.

В том же материале отмечается, что годовая инфляция составила 7,72%. Согласно статистике, в первый месяц весны потребительские цены выросли на 0,39% (в феврале - на 0,68%). С сезонной корректировкой в годовом выражении месячный прирост цен снизился и составил 4,5%.