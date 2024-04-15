Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ЦБ: С учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4,5% в 2024-м
Чтобы снизить уровень инфляции в России, ЦБ должен придерживаться жестких денежно-кредитных условий долгое время. Как говорится в сообщении регулятора, такая политика ограничит избыточное расширение спроса внутри страны и его проинфляционные последствия.
Для поддержания стабильности цен денежно-кредитная политика Центробанка будет направлена на дальнейшее снижение устойчивого ценового давления. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет держаться около 4% в последующие годы, прогнозирует регулятор.
В том же материале отмечается, что годовая инфляция составила 7,72%. Согласно статистике, в первый месяц весны потребительские цены выросли на 0,39% (в феврале - на 0,68%). С сезонной корректировкой в годовом выражении месячный прирост цен снизился и составил 4,5%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»