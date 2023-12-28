ЦБ: С 2024 года заработает постоянный механизм кредитных каникул по потребкредитам

С 1 января 2024 года начинает действовать постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам.

Как сообщили на сайте Центрального банка России, каникулы можно будет получить по одному кредиту, один раз в связи со снижением дохода заемщика и один раз – если он пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Приостановить платежи можно будет максимум на полгода. Также рассчитывать на каникулы сможет гражданин, чей доход «упал» за последние 2 месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев.

При этом заемщик сам обязан предоставить в банк документы, подтверждающие право на каникулы. Однако человеку могут отказать из-за банкротства или уже действующих других кредитных каникул.

Напомним, взять кредитные каникулы разрешается, только если размер займа не превышает максимума, установленного Правительством России. На данный момент такие «пределы» следующие: по автокредитам - 1,6 млн рублей, другие кредиты и займы - 450 тысяч рублей, по кредитным картам - 150 тысяч рублей.

Отметим, что во время каникул не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом проценты начисляются полностью, заемщик их погашает после окончания каникул. Также сведения о предоставлении кредитных каникул останутся в кредитной истории заемщика, но не ухудшат ее.