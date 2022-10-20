ЦБ: рост тарифов на ЖКУ прибавит к годовой инфляции 1,1 п.п.

Банк России оценил, как повлияет предстоящий с 1 декабря 2022 года рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на рост годовой инфляции. По оценке аналитиков ЦБ, с учетом вторичных эффектов дополнительное влияние анонсированного графика индексации тарифов на рост цен по итогам 2022 года может составить +1,1 п.п. (в сравнении со стандартным графиком пересмотра тарифов). Об этом сказано в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды» (ежемесячно выпускается ЦБ России).

Напомним, в конце сентября Минэкономразвития России анонсировало перенос индексации тарифов ЖКУ для населения с июля 2023 года на декабрь текущего года, указав, что предельный уровень роста не превысит 9%. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года, пообщали в ведомстве. А перенос сроков объяснили «необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных ЖКУ для населения», а также необходимостью «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».

С учетом веса коммунальных услуг в корзине, применяемой для расчета индекса потребительских цен (6,1%), прямое влияние грядущего повышения на инфляцию в декабре текущего года в ЦБ оценили в 0,6 п.п. Эффект будет присутствовать в базе расчета годовой инфляции до июля 2023 года, но, поскольку в следующем году индексации не запланировано, дополнительная прибавка к годовой инфляции (относительно сценария с обычной сезонной индексацией – с 1 января и 1 июля) с июля по ноябрь включительно снизится до 0,3 п.п., а с декабря 2023 года по июль 2024 года эффект станет обратным (-0,2 п.п).

Согласно Прогнозу социально-экономического развития до 2025 года, уровень индексации тарифов в 2024–2025 годы также будет превышать цель по инфляции 4% (совокупный платеж граждан за коммунальные услуги повысится в июле 2024 года на 6,3%, а еще через год – на 5,3%). Уровень индексации регулируемых тарифов для отечественной промышленности также превысит 4%.

Повышение регулируемых тарифов будет косвенно транслироваться в динамику потребительских цен, через увеличение издержек производителей. «По нашим оценкам, изменение регулируемых тарифов на 1% приводит к совокупному изменению цен на 0,06 п.п. При этом большая часть роста приходится на тот месяц, когда происходит индексация тарифов. Таким образом, с учетом вторичных эффектов дополнительное влияние анонсированного графика индексации тарифов на годовую инфляцию по итогам 2022 года может составить +1,1 п.п., а в 2023 году – -0,5 п.п. по сравнению со стандартным графиком пересмотра тарифов», – считают в ЦБ.

При этом в Банке России не ожидают «сопоставимого повышения тарифов на жилищные услуги: они регулируются не так жестко, как коммунальные услуги, и на практике могут повышаться в меньшей степени».