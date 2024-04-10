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ЦБ: Россияне заработали почти 1 трлн рублей процентов по вкладам
С августа в России рекордными темпами начал расти объем средств на вкладах, рассказала на пленарном заседании Госдумы председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Главные тезисы опубликованы в телеграм-канале ЦБ.
За пять месяцев — до конца 2023 года — россияне разместили на них 5,3 трлн рублей.
«Благодаря высоким ставкам граждане во второй половине прошлого года заработали почти 1 трлн рублей процентов по вкладам. Приток средств на вклады продолжается, за первый квартал этого года он составил еще почти 2 трлн рублей», — заявила она.
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