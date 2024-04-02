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ЦБ: Россияне на 10% чаще стали брать ипотеки более чем на 25 лет
Во второй половине 2023 года в России на 10 процентных пунктов выросла доля ипотек со сроком погашения более 25 лет. Сравнение проводилось с аналогичным периодом 2022 года, говорится в информационно-аналитических материалах Банка России.
«Срок выдаваемых ипотечных кредитов продолжает расти: во втором полугодии 2023 года доля кредитов со сроком более 25 лет выросла до 57% — на 10 п. п. за год», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, ЦБ проанализировал возраст заемщиков на момент планируемого завершения выплаты ипотеки. Доля тех, кто выплатит ее в возрасте более чем 65 лет, составила 42% — на 11 процентных пунктов выше, чем во второй половине 2022 года.
При этом, как правило, у каждого заемщика, оформившего ипотеку в IV квартале прошлого года, уже есть один действующий кредит.
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