ЦБ России выявил в Татарстане 30 «черных» кредиторов с начала года

Центробанк РФ по итогам января-сентября 2024-го выявил в Татарстане 30 нелегальных кредиторов и одну организацию с признаками финансовой пирамиды. На текущий момент всю информацию о нарушителях передали правоохранителям, сообщает ЦБ России.

Уточняется, что нелегальные кредиторы давали гражданам займы под видом ломбардной деятельности или комиссионной торговли. При этом в действительности организации не входили в реестр ломбардов и тем самым нарушали закон.

«Клиенты таких «черных» кредиторов рискуют столкнуться с начислением завышенных процентов или ситуациями, когда лжеломбарды продают заложенное имущество. Если стоимость вещи больше суммы долга, настоящий ломбард, деятельность которого регулируется законом, обязан вернуть заемщику разницу. Лжеломбард этого делать не будет», - предупредили на сайте регулятора.

Татарстанцам напомнили, что перед заключением любого договора на оказание финансовых услуг следует внимательно изучить все условия и проверить компанию, клиентом которой вы собираетесь стать. Это можно сделать на сайте Банка России. Также ЦБ напомнил список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.