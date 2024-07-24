Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ЦБ России определил официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
На четверг официальный курс юаня установлен на уровне 11,82 рубля (-7 копеек). Официальный курс доллара – 86,55 рубля (-74 копейки), а курс евро официально должен составить 94,37 рубля (-1 рубль). Такие значения определил Центробанк РФ.
Напомним, ранее Соединенные Штаты наложили санкции на Московскую биржу. Из-за чего биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. С тех пор Центральный банк России устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Юань тем временем определяют по рыночному курсу Мосбиржи.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»