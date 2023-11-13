ЦБ РФ хочет обязать банки по новым правилам предлагать вклады и кредиты онлайн

Банк России предлагает установить правила, по которым будут взаимодействовать другие банки с потребителями, предлагая клиентам вклады и кредиты онлайн.

Как сообщили в пресс-службе Банка РФ, кредитные организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию о своих финансовых продуктах, о допуслугах и рисках.

Ранее ЦБ проанализировал онлайн-продажи в банках и микрофинансовых организациях и нашел там системные проблемы, которые ограничивают права потребителей. Оказывается, что, повышая доступность финансовых продуктов и услуг для людей, банки зачастую прибегают к ряду нарушений и неприемлемых практик.

Чтобы повысить качество обслуживания при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций, предлагается ввести регуляторные изменения.