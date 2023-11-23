ЦБ РФ: В октябре 2023 года объем выдачи ипотек снизился до 770 млрд рублей

По итогам октября 2023 года российские банки выдали ипотек на 770 млрд рублей, что на 19% меньше, чем в сентябре (955 млрд рублей). При этом, как сообщается в отчете Центрального банка, октябрьские данные намного превышают показатели за 6 месяцев 2023-го (~500 млрд рублей).

Уточняется, что на 17% снизился и объем выданных жилищных кредитов с господдержкой (541 млрд рублей в октябре против рекордных 649 млрд рублей в сентябре). Так, по программе «Семейная ипотека» выдано кредитов на 235 млрд рублей. Для сравнения: в сентябре таких ипотек выдали на 289 млрд рублей, то есть показатель «упал» на 19%. «Льготная ипотека» тоже снизилась на 17% (241 млрд рублей в октябре против 289 млрд рублей в сентябре). Добавим, что выдачи рыночной ипотеки, по оценке ЦБ, сократились на 25%.

По предварительным данным, ипотека замедлилась до +2,9% после рекордных +4,2% в сентябре. Однако данный уровень еще очень высокий. За 10 месяцев с начала года портфель вырос уже на 27% – это значительно выше аналогичного показателя 2021 года (23,7%). К концу года рост может составить ~30%. Отметим, что текущий объем ипотечного портфеля Банка РФ составляет 17,6 трлн рублей.

«Замедление ипотеки связано с повышением первоначального взноса по льготным программам с 15% до 20%, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке», – пояснили в сообщении Центробанка.