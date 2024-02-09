ЦБ РФ: В 2023 году количество выявленных пирамид увеличилось на 15,5%

5735 нелегальных субъектов финансовой деятельности выявил ЦБ РФ за 2023 год. Для сравнения: в 2022-м таких незаконных субъектов выявили 4964 (рост 15,5%), следует из сообщения регулятора.

Если рассматривать эти субъекты по группам, то регулятором было обнаружено:

1884 нелегальных кредиторов, тогда как в 2022-м выявили 1 772 (+6,33%);

2944 финансовых пирамиды, а в 2022-м – 2017 (+46%);

45 нелегальных операторов инвестиционных платформ и участников страхового рынка. Для сравнения: в 2022-м «таких» было выявлено 27 (+67%).

При этом в стране уменьшилось количество выявленных нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (акций) – с 1 201 до 862 (- 28,2%).

В основном это небольшие псевдоинвестиционные проекты, которые создаются и действуют в Интернете. Информация о них распространяется через соцсети и телеграм. Организаторы активно привлекают для рекламы лайфстайл-блогеров с большой аудиторией, пишет пресс-служба Центробанка.

Наиболее популярные способы обмана – публикуемая информация об иностранных платежных системах и криптовалютах. Более 45% выявленных пирамид предлагали инвесторам воспользоваться системами зарубежных поставщиков платежных услуг. Почти 1,5 тыс. проектов у аферистов принимали взносы в криптовалюте.

В свою очередь, ЦБ инициирует ограничение доступа к доменам и ко всем субдоменам, чтобы бороться с обманщиками.

«Мошенники нередко создавали ресурсы с одинаковым контентом после блокировки основного сайта. В 2023 году были заблокированы домены и субдомены более чем 1500 финансовых пирамид, использовавших подобный механизм», - прокомментировали в регуляторе.