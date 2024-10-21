ЦБ РФ рассказал, как оспорить кредит через «Госуслуги», если его взяли мошенники

ЦБ РФ рассказал, как оспорить кредит через «Госуслуги», если его на ваше имя взяли мошенники.

В первую очередь нужно запросить через «Госуслуги» данные о своей кредитной истории.

Если в ней обнаружен кредит или заем, который вы не оформляли, нужно написать в банк или МФО заявление о том, что вы не получали деньги и сами не оформляли никакие документы.

Нужно запросить все подтверждающие документы, на основании которых были выданы деньги и реквизиты получателя средств, отметили в Банке России.

После этого нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложить копию заявления и все документы, полученные от финансовой организации.

По данным ЦБ, финансовая организация обязана ответить в течение 15 рабочих дней, она может как аннулировать долг, так и отказать в этой просьбе.

Если банк или МФО дали формальный ответ, ЦБ сам рассмотрит жалобу. При этом важно понимать, что списать долг может только суд.

Для дополнительной защиты от мошенников нужно использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах».