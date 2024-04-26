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ЦБ РФ рассчитывает, что безадресная льготная ипотека завершится летом 2024-го
В Центробанке РФ рассчитывают, что массовая льготная ипотека завершится 1 июля. Однако, как сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, адресную программу намерены оставить.
«Мы исходим из того, что льготная ипотека безадресная завершится 1 июля, и мы выступаем за то, чтобы остались адресные программы», - цитирует спикера ТАСС.
Глава российского ЦБ подчеркнула, что Банк России лишь принимает участие в обсуждении льготной ипотеки, но параметры данного вида кредитования находятся в компетенции правительства РФ.
Напомним, 1 июля 2024 года престанут действовать две программы льготной ипотеки с господдержкой - на жилье в новостройках под 8% и семейной, где ставка равна 6%. Как объясняли в Минфине, Минстрое и других ведомствах, эти программы могут трансформировать после 1 июля.
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