ЦБ РФ повысит требования к ипотеке с 1 марта 2024 года

Банк России повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Меры вводятся, чтобы ограничить риски закредитованности граждан, сообщается на сайте регулятора.

Как отметил совет директоров ЦБ, в ипотечном кредитовании наблюдается существенное ухудшение стандартов кредитования из-за того, что быстро растет объем выдачи кредитов. По данным Центробанка, за два года доля кредитов, которую получили россияне с высокой долговой нагрузкой (более 80%) выросла вдвое или до 47%. В свою очередь, количество выдач ипотек с низким (до 20%) первоначальным взносом достигло 50% от общего числа выданных жилищных кредитов.

Также льготные программы спровоцировали рост цен на новостройки. Регулятор отметил, что на сегодняшний день разница в ценах между «вторичкой» и «первичкой» составляет в среднем 42%.

«Чтобы предотвратить такие практики, ограничить рост ипотеки за счет вовлечения уже высокозакредитованных граждан, а также стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заемщика для оценки ПДН (показатель долговой нагрузки), Банк России дополнительно повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН», - объяснили в ЦБ.