ЦБ РФ обеспокоен блокировкой карт честных граждан

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции выразила обеспокоенность блокировками средств у «добропорядочных граждан» и подчеркнула важность принятия мер для ясного информирования людей о причинах ограничений и обеспечения эффективной системы их обжалования.

Набиуллина отметила, что блокировки могут происходить только по трем причинам: подозрение в мошенничестве, отмывании денег или нарушении налогового законодательства. Чтобы снизить риск мошеннических операций, Наибиуллина рекомендует посещать кредитную организацию лично.

ЦБ ранее выпустил информационное письмо для банков, в котором подчеркнул важность прозрачности причин блокировок и разъяснения необходимых действий для снятия ограничений клиентам. «Банки обычно чутко реагируют на наши рекомендации. Надеюсь, эту проблему удастся решить», — заключила Набиуллина.