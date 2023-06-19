ЦБ РФ намерен резко повысить тарифы по ОСАГО для автомобилей из недружественных стран

Российский Центробанк предложил резко повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран. Проект ведомственного акта, разработанный регулятором, опубликован на портале правовых актов.

Изменения предлагается внести в приложение к указанию ЦБ о страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Из таблицы, приведенной в документе, следует, что коэффициенты тарифов по ОСАГО поднимутся с 1,7 до 12,5 для транспортных средств нерезидентов из недружественных стран. Исключение регулятор предлагает сделать для легковых авто, которые принадлежат физическим лицам. Таким образом, коэффициент для физлиц из недружественных стран — владельцев легковых авто останется на уровне 1,7.

Напомним, что также ЦБ сообщал о механизме, который позволяет мобилизованным досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть стоимости полиса за неиспользованный период.