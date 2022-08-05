ЦБ рекомендовал банкам заранее предупреждать клиентов об изменениях параметров продуктов

Центробанк порекомендовал крупным банкам заранее информировать клиентов об изменениях параметров продуктов и оказания услуг. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам заранее доводить до потребителей информацию о планируемых изменениях, например не менее чем за 15 дней», — сказано в заявлении.

Регулятор отметил, что клиентам нужно предоставить время, чтобы решить, согласны ли они с новыми условиями или нет.

Западные санкции, введенные из-за спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, вызвали трудности с валютными счетами у некоторых российских банков. В связи с этим организации начали менять параметры оказания некоторых услуг. В частности, вводить или увеличивать комиссии на валютные переводы и обслуживания валютных счетов россиян и российских компаний.