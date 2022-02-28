ЦБ рекомендовал не назначать пени и штрафы кредиторам, пострадавшим от санкций

Центробанк рекомендовал кредитным организациям реструктурировать долги заемщиков, а также не вводить штрафы и пени для кредиторов, чье финансовое состояние ухудшилось от ввода новых санкций. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери», — говорится в тексте.

Помимо этого, ЦБ дал возможность не снижать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам.

Также до конца этого года при оценке имущества, находящегося на балансе банков, и при расчете резервов на возможные потери по ссудам, если обеспечение является I и II категории качества, кредитные организации смогут пользоваться оценкой стоимости, произведенной по данным на 18 февраля 2022 года.

Ранее Евросоюз, введя санкции против России, запретил проведение операций, связанных с управлением активами Центробанка.