ЦБ рекомендовал банкам приблизить курс обмена валюты к биржевому для импортеров

Центральный банк РФ посоветовал банкам приблизить курс обмена валюты к биржевому для импортеров со спредом не более 2 рублей от биржевого курса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Разница покупки / продажи достигала 20–25 рублей от биржевого курса. В настоящее время ситуация на валютном рынке постепенно нормализуется, и Банк России видит возможности рекомендовать банкам снизить спреды до 10 рублей, для импортеров установлены особые условия со спредом не более 2 рублей от биржевого курса», — отмечается в сообщении ЦБ.

При этом в Банке России напомнили, что кредитные организации всегда сами устанавливают величину спреда по конверсионным операциям. Расширение спредов по операциям в долларах и евро в конце февраля — начале марта были вызваны ажиотажным спросом на валюту со стороны как юридических лиц, так и граждан, а также необходимостью поддерживать финансовую устойчивость.

РБК отмечает, что спред не более двух рублей предусмотрен для компаний, приобретающих валюту для расчетов по импортным контрактам, а также для корпоративных клиентов, имеющих валютные кредиты или еврооблигации, если валюта покупается для расчетов по таким обязательствам.

Кроме того, для фирм, приобретающих валюту ради совершения операций с разрешения специальной правительственной комиссии, цена приобретения тоже не должна превышать биржевой курс более чем на 2 рубля.

Для остальных компаний, напротив, диапазон спредов по обменным операциям в долларах, евро и фунтах стерлингов окажется расширен. Финансовым организациям рекомендовано устанавливать курсы с отклонением не менее 10 рублей от биржевых уровней.